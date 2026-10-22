Сбер: ежегодно 100 нижегородских компаний выходят на рынок Индии
Ежегодно порядка 100 нижегородских компаний начинают сотрудничать с индийскими партнерами. Об этом на Нижегородском экономическом форуме рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Среди отраслей-потребителей индийской продукции в регионе — торговля, а также многие сферы промышленного производства: химическая, легкая, пищевая, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и металлургическая промышленность, машиностроение.
«Чтобы рамочные договоренности с зарубежными партнерами стали реальными деловыми проектами, региональному бизнесу требуется экспертная поддержка. Важно понять, где его продукция востребована, найти потенциальных покупателей, подобрать поставщиков и партнеров по производственной кооперации, проверить контрагентов. Еще один важный блок — возможность международных расчетов, в том числе в криптовалюте. Наконец, региональным игрокам требуется сопровождение на новых рынках, причем не только в части банковских продуктов: им нужна помощь с экспертизой контрактов, логистикой, таможенными вопросами и страхованием», — рассказал Александр Ведяхин о ключевых потребностях бизнеса на зарубежных рынках в текущих условиях.