В Петербурге мужчину осудили за тушение Вечного огня на Марсовом поле
Центральный районный суд Петербурга приговорил ранее судимого Вячеслава Лебедева к одному году и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за осквернение мемориала на Марсовом поле. Об этом сообщила городская прокуратура.
По данным следствия, ночью 30 сентября 2025 года Лебедев находился у мемориального сооружения «Борцам революции» и намеренно залил Вечный огонь жидкостью из бутылки. Его признали виновным по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (осквернение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества).
При назначении наказания суд учел позицию государственного обвинения и рецидив преступлений. Срок определили по совокупности приговоров.
Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал о задержании двух подозреваемых после происшествия на Марсовом поле. По данным издания, камеры наблюдения зафиксировали, как двое мужчин вылили жидкость из бутылки на Вечный огонь и скрылись. Их задержали в съемной квартире в Кудрово.