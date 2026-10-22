В Петербурге мужчину осудили за тушение Вечного огня на Марсовом поле

По данным следствия, ночью 30 сентября 2025 года Лебедев находился у мемориального сооружения «Борцам революции» и намеренно залил Вечный огонь жидкостью из бутылки. Его признали виновным по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (осквернение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества).