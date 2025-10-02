Подозреваемых в осквернении Вечного огня на Марсовом поле задержали

Полиция задержала предполагаемых злоумышленников, которые потушили Вечный огонь на Марсовом поле в ночь на 30 сентября. Об этом 2 октября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

К поиску правонарушителей полиция подключилась после того, как около полудня 30 сентября к правоохранителям поступила информация об осквернении мемориала. Кадры видеонаблюдения зафиксировали, как двое неизвестных вылили жидкость из бутылки и скрылись.

«Двое приезжих из Екатеринбурга задержаны оперативниками в съемной квартире в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области»,— уточнила госпожа Волк.

По этому факту следствием было возбуждено уголовное дело по п. «а», ч. 2 ст. 243.4 УК РФ. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования инцидента, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева