Обман «Чистой воды»
Бенефициара «Риел-Строя» арестовали по делу о хищениях на объектах нацпроекта в Карабаше
Сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно со следователями регионального СУ СК России задержали бенефициара ООО «Риел-Строй» Григория Чурбакова — бывшего гендиректора компании-застройщика ЖК «Яркая жизнь». По версии следствия, он совместно с ранее задержанным директором «Риел-строя» Александром Кирилловым похитил бюджетные средства при исполнении государственной программы «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ущерб по одному из эпизодов оценивается в 25,9 млн руб. Это второй уголовный процесс для господина Чурбакова: в 2025 году он получил условный срок за мошенничество с деньгами дольщиков на сумму более 600 млн руб. Суд отправил господина Чурбакова под арест.
По данным пресс-службы УФСБ России по Челябинской области, в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что ООО «Риел-Строй» выступало основным подрядчиком по муниципальным контрактам на строительство и реконструкцию станций очистки воды в Карабашском городском округе. Чурбаков, фактически контролируя деятельность компании, действовал совместно с ранее задержанным директором Кирилловым.
По версии следствия, бенефициар вместе с бывшим директором организации Александром Кирилловым похитил 25,9 млн руб., составив фиктивные документы о приемке работ. На основании материалов УФСБ СУ СК России возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, до 10 лет лишения свободы) и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки, до 12 лет). По местам жительства и работы проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.
ООО «Риел-строй» в рамках госконтрактов являлось подрядчиком на двух проектах в Карабаше. Наиболее крупным была реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации: контракт с МУП «Карабашское коммунальное предприятие» был заключен в августе 2021 года на 517 млн руб. За три года подрядчик исполнил лишь 40% обязательств, однако успел получить оплату в размере 226,6 млн руб. В сентябре 2024 года заказчик расторг контракт в одностороннем порядке, зафиксировав дефекты кровли, ненадлежащее обслуживание электрооборудования и фактическое прекращение работ.
Второй объект — реконструкция водозабора озера Серебры, питьевого источника Карабаша: контракт стоимостью 190,6 млн руб. также был расторгнут из-за прекращения работ. Следствие предъявило ущерб в 25,9 млн руб. — стоимость работ, которые были оплачены, но фактически выполнены не были. Первые задержания по делу прошли в апреле 2026 года: тогда были задержаны директор «Риел-Строя» Александр Кириллов и бывший чиновник мэрии Карабаша Вячеслав Коробейников, к тому моменту занявший должность замминистра в Ярославской области. Коробейников обвиняется в получении взятки от руководства подрядчика за беспрепятственное принятие работ на объекте, в апреле 2026 года его отправили в СИЗО.
Финансирование карабашских объектов шло по федеральной программе при поддержке Фонда развития территорий (ФРТ). Общая стоимость реконструкции очистных сооружений канализации в Карабаше составляла 402,3 млн руб., из которых средства ФРТ — 166,5 млн руб., областного бюджета — 151,1 млн руб.
Примечательно, что накануне задержания, 21 октября, стало известно о подаче ФРТ иска к правительству Челябинской области, министерству ЖКХ региона и администрации Карабаша на 149,8 млн руб. финансовой поддержки плюс 7,5 млн руб. штрафа.
«В связи с нарушением Челябинской областью „Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной собственности“, утвержденных постановлением правительства РФ от 26.12.2015 №1451, и договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств фонда на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры у субъекта РФ возникла обязанность по возврату средств финансовой поддержки и уплате штрафа. Челябинской областью данные действия не были реализованы»,— прокомментировали подачу искового заявления в пресс-службе ППК «Фонд развития территорий».
Официально связь иска ФРТ с карабашскими объектами «Риел-Строя» не подтверждена, однако среди ответчиков значится администрация Карабашского городского округа, а основанием иска указано нарушение правил предоставления финансовой поддержки по постановлению правительства РФ №1451. По тем же правилам финансировалась и реконструкция очистных сооружений, выполнявшаяся «Риел-Строем». Предварительное заседание назначено на 30 ноября 2026 года.
В министерстве ЖКХ Челябинской области сообщили, что правовая позиция будет сформирована после ознакомления с материалами дела. Ранее, в июне 2026 года, сам региональный минЖКХ подал иск к администрации Карабаша о взыскании 26,8 млн руб., выделенных в качестве субсидии.
ООО «Риел-Строй», по данным «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в Челябинске в феврале 2007 года. За время работы компания заключила 23 государственных контракта на общую сумму 1,64 млрд руб. — преимущественно на объекты водоснабжения и водоотведения в Челябинской области, а также в Пермском и Красноярском краях, ХМАО, Башкирии и Ярославской области. С 2021 года заказчики расторгли с «Риел-Строем» 14 контрактов, в том числе семь — в одностороннем порядке. В мае 2025 года арбитражный суд признал компанию банкротом, открыв конкурсное производство. Реестр требований кредиторов составляет 159,2 млн руб. С 10 марта 2026 года компания включена в реестр недобросовестных поставщиков на основании расторжения контракта. На 22 октября 2026 года все операции по счетам компании приостановлены. В арбитражных судах в отношении компании зарегистрировано в общей сложности 119 дел, из которых четыре рассматриваются. Завершено 286 исполнительных производств на сумму 78,8 млн руб.
Ранее Григорий Чурбаков становился обвиняемым по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков жилого комплекса «Яркая жизнь» в Курчатовском районе Челябинска. По версии следствия, в 2014–2017 годах под предлогом заключения договоров долевого участия были похищены средства 414 дольщиков на сумму около 614 млн руб.
Господин Чурбаков признан банкротом по решению Арбитражного суда Челябинской области от 1 декабря 2021 года. Его имущество, а именно квартира в Челябинске общей площадью 116,7 кв. м, находится в залоге у банка.
Также Григорий Чурбаков ранее выступал гендиректором и совладельцем управляющей компании ООО «Майлстоун Девелопмент», контролировавшей четыре компании-застройщика. Его бизнес-партнер Антон Дудин, второй обвиняемый по уголовному делу, в августе 2017 года уехал в США и был объявлен в международный розыск. Суд заочно арестовал его, а следствие наложило арест на имущество как господина Дудина, так и его родственников. Дольщики «Яркой жизни» тогда проводили пикет у генконсульства США в Екатеринбурге, требуя не предоставлять беглому застройщику вид на жительство. В августе 2025 года Советский районный суд Челябинска переквалифицировал действия господина Чурбакова на причинение имущественного ущерба путем обмана (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) и назначил три года лишения свободы условно. Апелляционная и кассационная инстанции приговор в части наказания оставили без изменения.
По новому делу господину Чурбакову грозит до 12 лет.