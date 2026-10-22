Обман «Чистой воды»

ООО «Риел-Строй», по данным «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в Челябинске в феврале 2007 года. За время работы компания заключила 23 государственных контракта на общую сумму 1,64 млрд руб. — преимущественно на объекты водоснабжения и водоотведения в Челябинской области, а также в Пермском и Красноярском краях, ХМАО, Башкирии и Ярославской области. С 2021 года заказчики расторгли с «Риел-Строем» 14 контрактов, в том числе семь — в одностороннем порядке. В мае 2025 года арбитражный суд признал компанию банкротом, открыв конкурсное производство. Реестр требований кредиторов составляет 159,2 млн руб. С 10 марта 2026 года компания включена в реестр недобросовестных поставщиков на основании расторжения контракта. На 22 октября 2026 года все операции по счетам компании приостановлены. В арбитражных судах в отношении компании зарегистрировано в общей сложности 119 дел, из которых четыре рассматриваются. Завершено 286 исполнительных производств на сумму 78,8 млн руб.