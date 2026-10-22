В Шахтах осудили участника группы по делу о производстве поддельных лекарств
Шахтинский городской суд вынес приговор жителю Акифу Сафарову, обвиняемому в производстве и продаже фальсифицированных лекарств (ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 180, ч. 1 ст. 30 – ч. 3 ст. 180, ч. 1 ст. 30 – ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
Установлено, что житель Кабардино-Балкарии Сафаров на протяжении четырех лет принимал участие в преступном сообществе из шести человек, занимавшемся изготовлением и сбытом поддельных препаратов. Среди них были лекарства, применяемые для лечения онкологических заболеваний и ВИЧ-инфекции. При производстве и продаже продукции незаконно использовались товарные знаки препаратов «Меронем», «Герцептин», «Ремикейд», «Сульперазон», «Цефобид», «Мабтера», «Авастин», «Виагра» и других.
Доказано, что Сафаров руководил подразделением сообщества, работавшим в республиках Северного Кавказа и соседних регионах. В его задачи входили получение и доставка фальсифицированных лекарств, их сбыт, а также поиск новых образцов препаратов для нелегального производства. Отмечается, что пятерых участников группы, включая организатора, задержали и осудили в 2013–2014 годах. В зависимости от роли в преступном сообществе они получили от 5,5 до 15 лет лишения свободы.
Приговором суда Акифу Сафарову назначено 16 лет колонии строгого режима, ограничение свободы на один год. Кроме того, судом принято решение о конфискации у Сафарова в собственность государства более 48 млн руб., что эквивалентно сумме, полученной в результате преступлений.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.