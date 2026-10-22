Жителя Кабардино-Балкарии осудили на 16 лет по делу о подделке лекарств

Доказано, что Сафаров руководил подразделением сообщества, работавшим в республиках Северного Кавказа и соседних регионах. В его задачи входили получение и доставка фальсифицированных лекарств, их сбыт, а также поиск новых образцов препаратов для нелегального производства. Отмечается, что пятерых участников группы, включая организатора, задержали и осудили в 2013–2014 годах. В зависимости от роли в преступном сообществе они получили от 5,5 до 15 лет лишения свободы.