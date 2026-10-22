В Татарстане компанию оштрафовали за полет беспилотника без разрешения
Коммерческое предприятие в Татарстане оштрафовали на 250 тыс. руб. за полет сельскохозяйственного беспилотника в селе Ковали без разрешения. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, летом предприятие проводило испытательный полет беспилотника, и из-за потери связи аппарат упал и повредил строение. Компания возместила владельцу ущерб 6 млн руб.
Суд привлек предприятие к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства (ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ).