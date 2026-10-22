Доходы с оговорками

По данным руководителя управления ФНС по Татарстану Марата Сафиуллина, поступления налогов в бюджеты и внебюджетные фонды за январь—сентябрь выросли на 10,6%, до 1,273 трлн руб. Основными источниками роста стали налог на прибыль, НДФЛ и НДС. Налог на прибыль в бюджет республики поступил в объеме 152 млрд руб., что на 36% больше, чем за тот же период 2025 года. НДФЛ принес 168 млрд руб., увеличившись почти на 13%.