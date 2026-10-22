Доходы с оговорками
Поступления в консолидированный бюджет Татарстана за девять месяцев достигли 583,7 млрд рублей
За девять месяцев в консолидированный бюджет Татарстана поступило 583,7 млрд руб., из которых 486,9 млрд руб. составили собственные доходы республики. На динамику повлияли рост налога на прибыль и НДФЛ, а также благоприятная конъюнктура на рынке нефти и нефтепродуктов. При этом регион готовит бюджет на 2027 год с дефицитом 8,5 млрд руб., а налоговая задолженность предприятий на 1 октября выросла до 13,7 млрд руб.
За девять месяцев объем поступлений в консолидированный бюджет Татарстана составил 583,7 млрд руб., сообщил раис республики Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов. Собственные доходы региона достигли 486,9 млрд руб.
«Цифра вроде неплохая, но это не повод для спокойствия. В текущих условиях ситуация меняется очень быстро»,— заявил глава Татарстана.
По данным руководителя управления ФНС по Татарстану Марата Сафиуллина, поступления налогов в бюджеты и внебюджетные фонды за январь—сентябрь выросли на 10,6%, до 1,273 трлн руб. Основными источниками роста стали налог на прибыль, НДФЛ и НДС. Налог на прибыль в бюджет республики поступил в объеме 152 млрд руб., что на 36% больше, чем за тот же период 2025 года. НДФЛ принес 168 млрд руб., увеличившись почти на 13%.
Рост налога на прибыль в основном обеспечили добыча полезных ископаемых и производство нефтепродуктов: на эти отрасли пришлось 86% прироста платежей. При этом по отдельным направлениям налоговые поступления снизились, наиболее заметно — в производстве химических продуктов.
Дополнительным сигналом о положении бизнеса стало увеличение числа убыточных организаций на 29% и суммы их убытков на 36%, до 98 млрд руб. на 1 июля.
Одновременно увеличивается налоговая задолженность. На 1 октября она составила 13,7 млрд руб. Наибольший прирост зафиксирован у предприятий, курируемых Минпромторгом Татарстана (38%), Минстроем (22%) и Миндортрансом (57%), а также Минцифры. Среди муниципалитетов задолженность выросла в Казани на 15%, Набережных Челнах — на 20%, Нижнекамске — на 13%, Елабуге — на 63% и в Лаишевском районе — на 65%.
«Это для нас всех сигнал. Раз промышленность дает такой рост задолженности, значит, не все там в порядке. Надо внимательно проанализировать»,— сказал господин Минниханов.
Глава республики поручил министрам взять под контроль работу балансовых комиссий, которые должны заниматься погашением задолженности предприятий. По словам раиса, проблемы с долгами могут привести к банкротству отдельных компаний и иметь не только финансовые, но и социальные последствия.
На этом фоне власти Татарстана готовят бюджет на 2027 год с дефицитом 8,5 млрд руб. Глава республики призвал обеспечить исполнение первоочередных и социально значимых обязательств и соблюдать жесткую финансовую дисциплину. Расходы консолидированного бюджета за девять месяцев составили 496,2 млрд руб., расходы бюджета республики — 411,3 млрд руб.
До конца года финансовым и налоговым органам поручено обеспечить поступление доходов, сократить недоимку и взыскать налоговые долги. В рамках кампании по имущественным налогам до 1 декабря 2,2 млн жителей Татарстана должны уплатить начисления за имущество, землю и транспорт. Еще 221 тыс. граждан получили дополнительные начисления по НДФЛ с тем же сроком уплаты.
Налоговая служба также намерена продолжить работу по легализации занятости и выводу бизнеса из неформального сектора. По словам руководителя управления ФНС по Татарстану, важной задачей остается снижение доли убыточных организаций и обеспечение безусловного исполнения бюджетных назначений до конца 2026 года.