Беспилотные «КамАЗы» доставили в Казань роботов для чемпионата «Битва роботов»
Беспилотные грузовики КамАЗа доставили из Москвы в Казань роботов для финала международного чемпионата «Битва роботов». Основную часть пути машины прошли в автономном режиме по трассе М-12 «Восток», сообщила пресс-служба Минцифры Татарстана.
В кузовах находились роботы весом до 110 кг, созданные командами из шести стран. Финал чемпионата состоится 31 октября в Казани в рамках Kazan Digital Week.
По данным Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», в 2023 году на российских трассах работали три беспилотных грузовика, сейчас их 121. За это время они проехали более 20 млн км без аварий.
В Минтрансе России рассчитывают увеличить парк беспилотных грузовиков примерно до 1 тыс. к 2028 году и более 4 тыс. к концу 2030 года.