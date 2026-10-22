Для ВСМ Москва — Петербург осталось выкупить почти 5% земельных участков

Проект строительства ВСМ реализуется по поручению российского президента Владимира Путина. Будущая магистраль предназначена для перевозки пассажиров по территории шести регионов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Предполагается, что протяженность и время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составят 679 км и 2 часа 15 минут.