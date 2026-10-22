Для ВСМ Москва — Петербург осталось выкупить почти 5% земельных участков
Под строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург успели выкупить уже примерно 95% земельных участков, сообщил замглавы Минтранса РФ Алексей Шило во время заседания комитета по бюджету и налогам в Госдуме.
Как отметил господин Шило, земельные участки выкупают за счет госбюджета. Это, по его словам, вклад государства в реализацию проекта.
«Мы основную работу провели уже в этом году, у нас почти 95% земельных участков уже выкуплено»,— подчеркнул чиновник.
Проект строительства ВСМ реализуется по поручению российского президента Владимира Путина. Будущая магистраль предназначена для перевозки пассажиров по территории шести регионов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Предполагается, что протяженность и время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составят 679 км и 2 часа 15 минут.
Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что для обеспечения подъездов к будущему терминалу высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге в 2027 году собираются проложить и продлить несколько улиц, а также обустроить привокзальную площадь.