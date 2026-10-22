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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Северо-Запад

Для ВСМ Москва — Петербург осталось выкупить почти 5% земельных участков

Под строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург успели выкупить уже примерно 95% земельных участков, сообщил замглавы Минтранса РФ Алексей Шило во время заседания комитета по бюджету и налогам в Госдуме.
Модель поезда, который будет курсировать по ВСМ

Модель поезда, который будет курсировать по ВСМ

Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как отметил господин Шило, земельные участки выкупают за счет госбюджета. Это, по его словам, вклад государства в реализацию проекта.
«Мы основную работу провели уже в этом году, у нас почти 95% земельных участков уже выкуплено»,— подчеркнул чиновник.
Проект строительства ВСМ реализуется по поручению российского президента Владимира Путина. Будущая магистраль предназначена для перевозки пассажиров по территории шести регионов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Предполагается, что протяженность и время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составят 679 км и 2 часа 15 минут.
Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что для обеспечения подъездов к будущему терминалу высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге в 2027 году собираются проложить и продлить несколько улиц, а также обустроить привокзальную площадь.
Денис Петров