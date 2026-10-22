Отменены и задержаны рейсы из Самары в Москву, Ташкент и Минеральные Воды

В частности, отменен вылет из Самары рейса в Минеральные Воды, задержаны самолеты в Москву и Ташкент. Кроме того, задерживается прибытие в Самару самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ташкента. Отменен рейс из Минеральных Вод. Ситуация связана с ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА.