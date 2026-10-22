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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Волга

Отменены и задержаны рейсы из Самары в Москву, Ташкент и Минеральные Воды

Ситуация связана с ограничениями из-за угрозы атаки беспилотников
Отмена и задержка прилета и вылета девяти самолетов произошла в международном аэропорту Курумоч в четверг, 22 октября. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Мария Потокина / Коммерсантъ

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В частности, отменен вылет из Самары рейса в Минеральные Воды, задержаны самолеты в Москву и Ташкент. Кроме того, задерживается прибытие в Самару самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ташкента. Отменен рейс из Минеральных Вод. Ситуация связана с ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА.
Георгий Портнов