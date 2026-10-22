В Чувашии экс-чиновницу обвиняют в присвоении денег на строительство водопровода
Ей грозит до шести лет лишения свободы
В Шумерлинский районный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника территориального отдела администрации Шумерлинского муниципального округа. Она присвоила 154 тыс. руб. из пожертвований жителей на строительство водопровода, сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашии.
По данным следствия, с мая 2023 года по май 2024 года обвиняемая собирала и хранила добровольные пожертвования для софинансирования проекта инициативного бюджетирования. Из полученных от граждан 525 тыс. руб. в кассу администрации она внесла только 371 тыс. руб., а оставшиеся деньги потратила.
Ущерб был возмещен в полном объеме, водопровод в населенном пункте построили.
Экс-чиновнице предъявили обвинение в присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Ей грозит до шести лет лишения свободы.