В Чувашии экс-чиновницу обвиняют в присвоении денег на строительство водопровода

По данным следствия, с мая 2023 года по май 2024 года обвиняемая собирала и хранила добровольные пожертвования для софинансирования проекта инициативного бюджетирования. Из полученных от граждан 525 тыс. руб. в кассу администрации она внесла только 371 тыс. руб., а оставшиеся деньги потратила.