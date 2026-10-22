В Ярославле организаторы канала незаконной миграции получили условные сроки
Дзержинский районный суд Ярославля вынес приговор трем участникам межрегиональной группы, организовавшей незаконное пребывание иностранцев в России. Об этом сообщило УФСБ России по Ярославской области.
По данным ведомства, осужденные оформляли фиктивные браки с иностранными гражданами, чтобы те могли получить разрешения на временное проживание без учета квоты.
Организатору группы назначили 3,5 года лишения свободы условно со штрафом 150 тыс. руб. Двое соучастников получили 3,5 и 2,5 года условно, одному из них также назначен штраф 50 тыс. руб.
Все трое признаны виновными в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Приговор пока не вступил в законную силу.