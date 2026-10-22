До конца года Казань получит 98 новых автобусов
В декабре в Казань поступит 98 новых автобусов. Машины получит предприятие «ПАТП-2», сообщил мэр города Ильсур Метшин.
По его словам, общественный транспорт остается важной частью городской инфраструктуры, а его развитие продолжится при поддержке республики и федеральных программ.
«ПАТП-2» обслуживает 42 городских маршрута. Ежедневно на линию выходит более 400 автобусов, которые перевозят около 300 тыс. пассажиров в день. На предприятии работают почти 2 тыс. человек.
По случаю празднования 50-летия предприятия господин Метшин вручил сотрудникам республиканские и муниципальные награды за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие городского пассажирского транспорта. Более 40 работников также получили почетные грамоты и благодарственные письма.