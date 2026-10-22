Спрос на автомобили с пробегом в Татарстане вырос на 18,1%
Это выше показателя в Приволжском федеральном округе
По итогам девяти месяцев этого года спрос на автомобили с пробегом в Татарстане увеличился на 18,1% год к году, тогда как в Приволжском федеральном округе — на 16,7%. Об этом сообщила пресс-служба «Авито».
Средняя стоимость подержанного автомобиля в Татарстане составила 1,4 млн руб., в ПФО — 1,1 млн руб.
Спрос на электромобили и гибриды вырос в республике на 28,4%, в округе — на 31,9%. Средняя цена в этих сегментах достигла 4,9 млн и 3,7 млн руб. соответственно.