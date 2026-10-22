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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Волга-Урал

Спрос на автомобили с пробегом в Татарстане вырос на 18,1%

Это выше показателя в Приволжском федеральном округе
По итогам девяти месяцев этого года спрос на автомобили с пробегом в Татарстане увеличился на 18,1% год к году, тогда как в Приволжском федеральном округе — на 16,7%. Об этом сообщила пресс-служба «Авито».
Спрос на автомобили с пробегом в Татарстане вырос на 18,1%

Спрос на автомобили с пробегом в Татарстане вырос на 18,1%

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Средняя стоимость подержанного автомобиля в Татарстане составила 1,4 млн руб., в ПФО — 1,1 млн руб.
Спрос на электромобили и гибриды вырос в республике на 28,4%, в округе — на 31,9%. Средняя цена в этих сегментах достигла 4,9 млн и 3,7 млн руб. соответственно.
Анна Кайдалова