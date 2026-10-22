Трое жителей Ярославской области получили государственные награды
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении трех представителей Ярославской области государственными наградами. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден основатель историко-культурного комплекса «Вятское» Олег Жаров. С 2008 года он занимается восстановлением села: здесь созданы музеи и отреставрированы памятники архитектуры.
Такой же награды удостоен начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов, который возглавляет магистраль с 2022 года.
Директор Централизованной системы детских библиотек Ярославля Татьяна Труфанова получила почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Она посвятила библиотечному делу более 30 лет.