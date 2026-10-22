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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Ярославль

Трое жителей Ярославской области получили государственные награды

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении трех представителей Ярославской области государственными наградами. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Олег Жаров

Олег Жаров

Михаил Евраев, «Макс»

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден основатель историко-культурного комплекса «Вятское» Олег Жаров. С 2008 года он занимается восстановлением села: здесь созданы музеи и отреставрированы памятники архитектуры.
Такой же награды удостоен начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов, который возглавляет магистраль с 2022 года.
Директор Централизованной системы детских библиотек Ярославля Татьяна Труфанова получила почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Она посвятила библиотечному делу более 30 лет.
Виктория Самко