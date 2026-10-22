Бывшему замначальника нижегородской колонии увеличили срок из-за гостайны

Как установил суд, фигурант разгласил секретную служебную информацию лицам, не имеющим допуска к гостайне. При этом он осознавал противоправный характер своих действий. С учетом прежнего наказания его приговорили к 14,5 года колонии строгого режима и штрафу 2,1 млн руб.