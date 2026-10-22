В бюджет Ставрополья заложили увеличение поступлений от штрафов на 756,7 млн рублей
Поправки в бюджет Ставропольского края на 2026 год депутаты приняли на заседании региональной думы 22 октября. Согласно пояснительной записке и сравнительной таблице к законопроекту об изменении краевого бюджета, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ», прогноз налоговых и неналоговых доходов в совокупности снизится на 21,8 млн руб., до 132,05 млрд руб. При этом налоговые поступления сократятся на 830,1 млн руб., а неналоговые вырастут на 808,3 млн руб.
В частности, план поступлений от налога на упрощенной системе налогообложения предлагается уменьшить на 1,93 млрд руб., от налога на имущество организаций — на 290 млн руб. Прогноз поступлений акцизов на подакцизные товары российского производства сокращается на 1,27 млрд руб. В том числе ожидаемые доходы от акцизов на нефтепродукты, распределяемые между регионами, уменьшены на 830,1 млн руб. Вместе с тем поступления от автоматизированной упрощенной системы налогообложения планируется увеличить на 2,66 млрд руб.
Рост неналоговых доходов связан прежде всего с пересмотром прогноза административных штрафов за нарушения правил дорожного движения: поступления по этой статье планируется увеличить на 756,7 млн руб. Еще 51,6 млн руб. бюджет рассчитывает дополнительно получить от платных услуг государственных учреждений.
Показатели доходов также уточнялись по обращениям ряда краевых ведомств, в том числе министерств здравоохранения, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, труда и социальной защиты, строительства и архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта.
В целом доходы краевого бюджета на 2026 год после корректировки сократятся на 826,3 млн руб., до 208,82 млрд руб., расходы — на 826 млн руб., до 231,2 млрд руб. Дефицит составит 22,38 млрд руб. В 2027 году параметры бюджета изменятся в обратную сторону: доходы и расходы увеличатся на 99,1 млн руб. — до 207,15 млрд руб. и 208,67 млрд руб. соответственно. На государственные программы в 2026 году предусмотрено 222,14 млрд руб., или 96,08% общего объема расходов краевого бюджета.