В бюджет Ставрополья заложили увеличение поступлений от штрафов на 756,7 млн рублей

В частности, план поступлений от налога на упрощенной системе налогообложения предлагается уменьшить на 1,93 млрд руб., от налога на имущество организаций — на 290 млн руб. Прогноз поступлений акцизов на подакцизные товары российского производства сокращается на 1,27 млрд руб. В том числе ожидаемые доходы от акцизов на нефтепродукты, распределяемые между регионами, уменьшены на 830,1 млн руб. Вместе с тем поступления от автоматизированной упрощенной системы налогообложения планируется увеличить на 2,66 млрд руб.