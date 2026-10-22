Соцрасходы Ставрополья увеличат на 2,7 млрд рублей, выплаты контрактникам — на 5,74 млрд
Депутаты Думы Ставропольского края на заседании 22 октября приняли поправки в региональный бюджет на 2026 год, предусматривающие увеличение финансирования государственной программы «Социальная поддержка граждан» на 2,7 млрд руб., до 49,57 млрд руб. В числе крупнейших дополнительных расходов — 5,74 млрд руб. на единовременные выплаты гражданам, заключившим в 2024–2026 годах контракт о прохождении военной службы с Минобороны России. Это следует из пояснительной записки и сравнительной таблицы к законопроекту об изменении краевого бюджета, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».
Общий объем увеличения расходов по отдельным направлениям программы составит 6,04 млрд руб. Помимо выплат заключившим контракт на военную службу, на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предусмотрено дополнительно 174,4 млн руб. Еще 86,5 млн руб. направят на компенсацию расходов на жилье, отопление и освещение педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках. На ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка через Социальный фонд России дополнительно предусмотрено 23,5 млн руб.
На ежегодные выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России», направят еще 3 млн руб. Обеспечение деятельности министерства труда и социальной защиты населения края получит дополнительно 2,35 млн руб., государственная социальная помощь малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам и другим категориям населения — 2,3 млн руб.
В перечень дополнительных расходов также включена компенсация стоимости обучения участникам специальной военной операции, не имеющим среднего профессионального или высшего образования и заключившим договор с российской образовательной организацией. На эти цели предусмотрено 2 млн руб. Еще 1,9 млн руб. направят на создание игротерапевтической службы «Мы рядом» для поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 1,83 млн руб. — на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы.
На оплату исполнительных документов по выплатам медицинским работникам и другим сотрудникам государственных и частных организаций здравоохранения, заразившимся коронавирусной инфекцией при исполнении трудовых обязанностей, а также членам семей умерших работников предусмотрено 1 млн руб. Столько же направят на компенсацию обучения детей погибших участников СВО, обучающихся очно в российских организациях среднего профессионального или высшего образования, до окончания учебы, но не позднее достижения ими 23 лет.
На обеспечение деятельности государственных учреждений выделят еще 925,2 тыс. руб. Единовременная выплата супруге участника СВО при рождении ребенка увеличивается на 900 тыс. руб. На возмещение судебных издержек и государственной пошлины предусмотрено 252 тыс. руб., на единовременные пособия пострадавшим от террористического акта в зависимости от тяжести вреда здоровью — 50 тыс. руб.
В числе других дополнительных расходов — 40,4 тыс. руб. на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда России и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, а также 21,7 тыс. руб. на дополнительные государственные гарантии и единовременное поощрение при выходе на страховую пенсию лиц, замещающих или замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы края.
В результате совокупного перераспределения средств, включая сокращение финансирования по другим направлениям, объем государственной программы «Социальная поддержка граждан» после принятия поправок увеличится с 46,88 млрд до 49,57 млрд руб.