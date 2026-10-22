Соцрасходы Ставрополья увеличат на 2,7 млрд рублей, выплаты контрактникам — на 5,74 млрд

Депутаты Думы Ставропольского края на заседании 22 октября приняли поправки в региональный бюджет на 2026 год, предусматривающие увеличение финансирования государственной программы «Социальная поддержка граждан» на 2,7 млрд руб., до 49,57 млрд руб. В числе крупнейших дополнительных расходов — 5,74 млрд руб. на единовременные выплаты гражданам, заключившим в 2024–2026 годах контракт о прохождении военной службы с Минобороны России. Это следует из пояснительной записки и сравнительной таблицы к законопроекту об изменении краевого бюджета, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».