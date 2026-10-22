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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Приволжье

Пенсионера в Нижнем Новгороде обвинили в оправдании терроризма из-за комментария

Уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) возбудили в отношении 72-летнего жителя Сормовского района Нижнего Новгорода из-за комментария в сети интернет. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

ГУ МВД по Нижегородской области

Комментарий он разместил под публикацией в одной из социальных сетей, уточнили в областном СУ СКР. Пенсионер задержан и отправлен под домашний арест. По инкриминируемой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.
Галина Шамберина