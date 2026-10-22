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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Кавказ

В думе Ставрополья назначили двух зампредов

На втором заседании Думы Ставропольского края восьмого созыва, состоявшемся 22 октября, внесены изменения в структуру краевого парламента — число заместителей председателя Думы увеличено. Об этом стало известно по итогам заседания.
Тайным голосованием первым вице-спикером избран Виктор Гончаров; пост заместителя председателя Думы — председателя комитета по безопасности, казачеству и межпарламентским связям занял Юрий Гонтарь.
Направления деятельности, которые будут курировать новые вице-спикеры, определит председатель Думы Любовь Маковская, избранная во главе парламента на первом заседании 1 октября.
Мария Хоперская