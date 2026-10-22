В Казани на цифровую трансформацию направят более 1 млрд рублей
В Казани финансирование муниципальной программы цифровой трансформации на 2026–2028 годы составит более 1 млрд руб. за счет городского бюджета, следует из постановления исполкома города.
В 2026 году на программу предусмотрено 394,2 млн руб., в 2027-м — 309,6 млн руб., в 2028-м — 309,6 млн руб.
Программа предусматривает модернизацию муниципальных информационных систем и рабочих мест, развитие интернет-инфраструктуры и усиление информационной безопасности. К 2028 году планируется довести обеспеченность средствами защиты информации до 100%, повысить доступность информационных систем с 98% до 99% и обеспечить резервные каналы связи на половине рабочих мест.
Также ежегодно предполагается создавать по две новые информационные системы и реализовывать по 10 проектов в рамках работы МБУ «Центр городской трансформации».