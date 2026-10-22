В Казани на цифровую трансформацию направят более 1 млрд рублей

Программа предусматривает модернизацию муниципальных информационных систем и рабочих мест, развитие интернет-инфраструктуры и усиление информационной безопасности. К 2028 году планируется довести обеспеченность средствами защиты информации до 100%, повысить доступность информационных систем с 98% до 99% и обеспечить резервные каналы связи на половине рабочих мест.