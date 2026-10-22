Владельца теплохода на Рыбинском водохранилище оштрафовали на 300 тысяч
Ярославская транспортная прокуратура добилась устранения нарушений при эксплуатации теплохода «ОС-17» на Рыбинском водохранилище. Судно было ненадлежащим образом оснащено, а горюче-смазочные материалы хранились с нарушениями требований безопасности, сообщили в надзорном ведомстве.
Ярославский транспортный прокурор внес представление судовладельцу и возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). В результате проверки нарушения устранили, виновных привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Судовладельцу назначили штраф в размере 300 тыс. руб.
Теплоход «ОС-17» принадлежит к флоту компании «Речфлотсервис». В сентябре 2026 года Арбитражный суд Ярославской области признал за этой компанией право собственности на металлический нефтеналивной причал на левом берегу Волги в 6 км выше Мышкина. В советское время объект использовали для перегрузки нефтепродуктов, позднее он долгое время не эксплуатировался. В 2024 году администрация поставила его на учет как бесхозяйный после требования транспортного прокурора. Компания заявила, что фактически владеет причалом с 2008 года и использовала его для стоянки судов «ОС-24» и «ОС-17».