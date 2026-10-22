Владельца теплохода на Рыбинском водохранилище оштрафовали на 300 тысяч

Теплоход «ОС-17» принадлежит к флоту компании «Речфлотсервис». В сентябре 2026 года Арбитражный суд Ярославской области признал за этой компанией право собственности на металлический нефтеналивной причал на левом берегу Волги в 6 км выше Мышкина. В советское время объект использовали для перегрузки нефтепродуктов, позднее он долгое время не эксплуатировался. В 2024 году администрация поставила его на учет как бесхозяйный после требования транспортного прокурора. Компания заявила, что фактически владеет причалом с 2008 года и использовала его для стоянки судов «ОС-24» и «ОС-17».