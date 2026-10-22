В Самарской области снизились цены на бензин
АИ-92 и АИ-95 подешевели за неделю в регионе
В Самарской области зафиксировано снижение цен на ключевые марки автомобильного топлива. По данным недельного мониторинга, бензин марки АИ-92 за неделю подешевел на 2,34 % (индекс потребительских цен — 97,66 % к предыдущей регистрации), а АИ-95 — на 1,73 % (индекс — 98,27 %). Об этом сообщает Самарастат.
Средняя цена на АИ-92 в регионе составила 78,03 рубля за литр, на АИ-95 — 82,56 рубля. При этом стоимость бензина марки АИ-98 и выше осталась на прежнем уровне (индекс — 100 %), а дизельное топливо также продемонстрировало снижение — на 0,55 % (индекс — 99,45 %), до 83,31 рубля за литр.
Тенденция к стабилизации или снижению цен на топливо прослеживается на фоне общей динамики потребительского рынка региона. Так, за тот же период заметное удешевление показали и другие категории товаров: например, картофель подешевел на 1,76 %, капуста — на 4,16 %, лук — на 4,62 %. Одновременно ряд продовольственных позиций, напротив, подорожал в Самарской области: куры — на 2,14 %, сосиски и сардельки — на 2,55 %, яйца — на 2,6 %.