В Самарской области снизились цены на бензин

Тенденция к стабилизации или снижению цен на топливо прослеживается на фоне общей динамики потребительского рынка региона. Так, за тот же период заметное удешевление показали и другие категории товаров: например, картофель подешевел на 1,76 %, капуста — на 4,16 %, лук — на 4,62 %. Одновременно ряд продовольственных позиций, напротив, подорожал в Самарской области: куры — на 2,14 %, сосиски и сардельки — на 2,55 %, яйца — на 2,6 %.