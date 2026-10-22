Прокуратура добилась проекта газификации Герей-Авлака в Буйнакске
В микрорайоне Герей-Авлак в Буйнакске планируют построить уличный газопровод и установить трансформаторный пункт. Поводом для работ стала жалоба местной жительницы: в ходе проверки прокуратура подтвердила, что в микрорайоне нет газо- и электроснабжения. После этого городская прокуратура внесла представление администрации Буйнакска, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По сообщению прокуратуры, администрация разработала проектно-сметную документацию и предусмотрела строительство газопровода и установку трансформаторного пункта в бюджетной смете городского управления жилищно-коммунального хозяйства на 2026 год. Для электрификации микрорайона под объект отвели земельный участок площадью 25 кв. м. Сроки начала и завершения работ, стоимость проекта, длину газопровода и число домов, которые получат доступ к сетям, ведомство не назвало.
Пока речь идёт о подготовке к строительству, а не о подключении жителей: в сообщении прокуратуры нет данных о заключенных контрактах, выбранном подрядчике или графике работ. Также не уточняется, когда жители смогут пользоваться газом и электричеством. Включение расходов в бюджетную смету на 2026 год означает, что город предусмотрел финансирование на этот год, но само по себе не подтверждает, что стройка уже началась.
В публикациях о Герей-Авлаке встречаются упоминания другого газопровода — аварийного участка возле полигона воинской части. В 2018 году после повреждения трубы без газа остались 200 абонентов и воинская часть. Эта авария не подтверждает причину нынешней проблемы: прокуратура не связывает отсутствие снабжения в микрорайоне с состоянием того объекта.