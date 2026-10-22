Прокуратура добилась проекта газификации Герей-Авлака в Буйнакске

Пока речь идёт о подготовке к строительству, а не о подключении жителей: в сообщении прокуратуры нет данных о заключенных контрактах, выбранном подрядчике или графике работ. Также не уточняется, когда жители смогут пользоваться газом и электричеством. Включение расходов в бюджетную смету на 2026 год означает, что город предусмотрел финансирование на этот год, но само по себе не подтверждает, что стройка уже началась.