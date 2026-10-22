В Башкирии ожидается чрезвычайная пожарная опасность и туман
Ночью будет минусовая температура
23 октября в отдельных юго-восточных районах Башкирии ожидается чрезвычайная пожарная опасность, сообщает «Башгидрометцентр». На дорогах ночью и утром местами будет туман, из-за которого видимость снизится до 500–1000 м. В республике прогнозируется переменная облачность, без осадков.
Ветер будет дуть в переменных направлениях, 0-5 м/с.
Температура воздуха ночью понизится до -2…-7°, местами — до +3°, днем повысится до +8…+13°.
В Уфе синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер будет переменных направлений, 0-5 м/с. Столбик термометра ночью опустится до -2…-4°, днем поднимется до+10…+12°.