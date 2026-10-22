В Башкирии ожидается чрезвычайная пожарная опасность и туман

23 октября в отдельных юго-восточных районах Башкирии ожидается чрезвычайная пожарная опасность, сообщает «Башгидрометцентр». На дорогах ночью и утром местами будет туман, из-за которого видимость снизится до 500–1000 м. В республике прогнозируется переменная облачность, без осадков.