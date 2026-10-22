В Самаре на остановках появятся адреса ближайших укрытий
В Самаре по поручению губернатора Вячеслава Федорищева на остановках появится информация с адресами ближайших укрытий. Об этом сообщили в городской администрации.
«До конца октября информация появится более чем на 500 павильонах. Кроме того, адреса укрытий указаны в салонах общественного транспорта, по маршрутам движения»,— говорится в сообщении.
При сигнале «Ракетная опасность» водители трамваев, троллейбусов и автобусов довозят пассажиров до ближайшей остановки, рядом с которой есть укрытие, после чего движение наземного транспорта приостанавливается.
«Укрытиями являются подвалы многоквартирных домов и соцобъектов, также при воздушной тревоге продолжает работать метрополитен. Вход в "подземку", как и во все другие подземные укрытия, свободный»,— отмечается в сообщении.