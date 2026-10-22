В КБР обновили тропу к Безенгийскому леднику — крупнейшему леднику Кавказа
В Кабардино-Балкарии завершена реконструкция экологического маршрута к Безенгийскому леднику — крупнейшему ледовому массиву Кавказа. Обновление тропы сделало путь к одной из главных природных достопримечательностей региона более комфортным и безопасным для туристов. Об этом сообщили в Кабардино-Балкарском филиале ПАО «РусГидро».
В ходе работ специалисты расчистили тропу от осыпей и укрепили самые подвижные участки камнем и природными материалами. На маршруте появились новые указатели и информационные стенды с рассказом о флоре, фауне и геологии Безенги, а также благоустроенные смотровые площадки с панорамным видом на ледник и «Безенгийскую стену».
Благоустройство проводилось с учетом специфики ландшафта — так, чтобы сохранить первозданный вид ущелья. Теперь путь к подножию ледяного гиганта доступен не только профессиональным альпинистам, но и подготовленным туристам, путешествующим семьями.