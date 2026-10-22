Эск-сотрудника МВД оштрафовали за попытку выехать в Абхазию из Сочи

Как установил суд, во время службы в органах внутренних дел мужчина имел доступ к государственной тайне, в том числе к сведениям с грифом «Совершенно секретно». После увольнения в августе 2024 года ему ограничили право на выезд из России до июля 2029 года. О запрете бывший сотрудник был уведомлен.