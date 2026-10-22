Эск-сотрудника МВД оштрафовали за попытку выехать в Абхазию из Сочи
В Сочи бывший сотрудник МВД попытался выехать в Абхазию, несмотря на действовавший запрет на пересечение российской границы. Краснодарский краевой суд признал его виновным в покушении на незаконный выезд из страны и назначил штраф в размере 200 тыс. руб.
Как установил суд, во время службы в органах внутренних дел мужчина имел доступ к государственной тайне, в том числе к сведениям с грифом «Совершенно секретно». После увольнения в августе 2024 года ему ограничили право на выезд из России до июля 2029 года. О запрете бывший сотрудник был уведомлен.
В июне 2025 года, находясь на отдыхе в Сочи, он попытался пересечь границу с Абхазией с туристической целью. Сотрудники пограничной службы ФСБ России отказали ему в выезде.
Подсудимый полностью признал вину, пояснив, что знал об ограничении, но полагал, что поездка в Абхазию по российскому паспорту не будет нарушением требований о защите государственной тайны. Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 283.2 УК РФ.