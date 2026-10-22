Расходы бюджета Чувашии увеличили до 146,9 млрд рублей
Госсовет Чувашии в двух чтениях утвердил поправки в республиканский бюджет на этот год. Доходы увеличили на 17,5 млрд руб., до 136,4 млрд руб., расходы — на 9,4 млрд руб., до 146,9 млрд руб., сообщил пресс-центр Госсовета республики.
Дополнительное финансирование направят преимущественно на социальную сферу. Расходы на нее увеличатся более чем на 6 млрд руб. и составят около 95 млрд руб., или почти 65% всех расходов бюджета.
В частности, на социальную политику предлагается направить дополнительно 3,4 млрд руб., на образование — 1,7 млрд руб., на здравоохранение — более 930 млн руб. Расходы на национальные проекты составят 24,5 млрд руб.
Межбюджетные трансферты муниципалитетам увеличатся на 1,2 млрд руб., до 41,4 млрд руб. Средства, в частности, предусмотрены на содержание объектов водоснабжения и водоотведения, ремонт канализационных сетей в Шумерле и переселение граждан из аварийного жилья.