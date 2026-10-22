В осенне-зимний период рейсы в аэропорту Краснодара будут выполняться по 26 направлениям

Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх продолжат выполнять «Аэрофлот», AlMasria Universal Airlines и Red Sea Airlines. В зимнем расписании также предусмотрены перелеты в Ереван, Гюмри, Тбилиси, Батуми, Ташкент и Самарканд. В Ереван будут летать «Аэрофлот», «Азимут» и FlyOne Armenia — суммарно не менее двух раз в день, в Гюмри «Аэрофлот» продолжит выполнять два рейса в неделю. Также сохранятся маршруты в Дубай, Душанбе и Тель-Авив.