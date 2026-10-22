В осенне-зимний период рейсы в аэропорту Краснодара будут выполняться по 26 направлениям
Международный аэропорт Краснодар с 25 октября перейдет на осенне-зимнее расписание, которое предусматривает полеты по 26 направлениям — 13 внутренним и 13 международным. Перевозки будут выполнять 17 авиакомпаний, в том числе 11 российских и шесть иностранных, сообщили в аэропорту, входящем в холдинг «Аэродинамика».
Наиболее интенсивное сообщение сохранится с Москвой: четыре авиакомпании будут выполнять около десяти вылетов в день. «Аэрофлот» продолжит летать в Шереметьево, «Победа» и Utair — во Внуково, «Уральские авиалинии» — в Домодедово. Рейсы в Санкт-Петербург будут выполнять «Победа», «Россия», Smartavia и Utair — до трех раз в день.
Ежедневные перелеты также запланированы в Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Красноярск. В расписании останутся рейсы в Сургут, Тюмень, Уфу и Челябинск. Кроме того, Red Wings планирует выполнять еженедельный рейс в Махачкалу.
Международная маршрутная сеть охватит восемь стран: Турцию, ОАЭ, Грузию, Армению, Таджикистан, Узбекистан, Египет и Израиль. Среди турецких направлений сохранятся Стамбул и Анталья. При этом программа турецких перевозчиков в Анталью рассчитана до начала ноября.
Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх продолжат выполнять «Аэрофлот», AlMasria Universal Airlines и Red Sea Airlines. В зимнем расписании также предусмотрены перелеты в Ереван, Гюмри, Тбилиси, Батуми, Ташкент и Самарканд. В Ереван будут летать «Аэрофлот», «Азимут» и FlyOne Armenia — суммарно не менее двух раз в день, в Гюмри «Аэрофлот» продолжит выполнять два рейса в неделю. Также сохранятся маршруты в Дубай, Душанбе и Тель-Авив.
Актуальное расписание и информацию о статусе рейсов аэропорт рекомендует проверять на своем официальном сайте и у авиакомпаний.