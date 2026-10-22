В Новосибирской области ужесточат нормы предоставления компаниям права на ИНВ

В настоящее время ИНВ по налогу на прибыль организаций в Новосибирской области использует 51 юрлицо. По итогам прошлого года 54% (3,01 млрд руб.) от общего объема ИНВ пришлось на производителей напитков (ООО «Пепсико Холдингс», АО «АБ Инбев Эфес», ООО «Новосибирская пивоваренная компания», ООО «Диоген»). Еще 9,5% — на телекоммуникационные компании. «Право на применение ИНВ используют преимущественно организации, которые обладают достаточной финансовой устойчивостью и стабильностью. В связи с этим полагаем, что поддержка таких налогоплательщиков может носить избыточный характер и не окажет значимого положительного влияния на финансовое состояние и инвестиционную активность таких организаций»,— говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.