В Новосибирской области ужесточат нормы предоставления компаниям права на ИНВ
Юрлица должны будут взять обязательство по бюджетной эффективности
Власти Новосибирской области планируют ужесточить требования к компаниям, которым предоставляется право на инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) по налогу на прибыль организаций. Это следует из поправок в закон «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области», внесенных губернатором Александром Травниковым в Законодательное собрание региона.
Согласно документу, право на ИНВ предполагается предоставлять только тем компаниям, которые реализуют инвестиционный проект, включенный в государственный реестр инвестпроектов региона. Кроме того, они должны заключить с областными властями соглашение с обязательством «по достижению целевого значения показателя бюджетной эффективности… больше единицы».
Как указывается в пояснительной записке министерства финансов и налоговой политики области, законопроект вызван возрастающим объемом выпадающих доходов региона от применения ИНВ. Если в 2019 году он составил 295 млн руб., то в 2025-м — 5,57 млрд руб. При этом, как отметил минфин, по итогам 2024—2025 годов «прироста налоговых платежей в бюджет получателями ИНВ практически не обеспечено».
В настоящее время ИНВ по налогу на прибыль организаций в Новосибирской области использует 51 юрлицо. По итогам прошлого года 54% (3,01 млрд руб.) от общего объема ИНВ пришлось на производителей напитков (ООО «Пепсико Холдингс», АО «АБ Инбев Эфес», ООО «Новосибирская пивоваренная компания», ООО «Диоген»). Еще 9,5% — на телекоммуникационные компании. «Право на применение ИНВ используют преимущественно организации, которые обладают достаточной финансовой устойчивостью и стабильностью. В связи с этим полагаем, что поддержка таких налогоплательщиков может носить избыточный характер и не окажет значимого положительного влияния на финансовое состояние и инвестиционную активность таких организаций»,— говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.
Сессия Заксобрания, которая рассмотрит поправки в налоговый закон в первом чтении, состоится 29 сентября.