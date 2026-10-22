Башкирию посетил замглавы Минпрома Беларуси
Он встретился с первым вице-премьером Муратовым
В Башкирию с рабочим визитом прибыл заместитель министра промышленности Беларуси Денис Бакей. Он встретился с первым вице-премьером — министром экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустамом Муратовым.
Как сообщает пресс-служба минэкономразвития, стороны обсудили поставки белорусской техники, совместные производственные проекты, развитие авиасообщения и новые механизмы поддержки бизнеса. Господин Бакей назвал Башкирию одним из ключевых партнеров Беларуси, а господин Муратов обратил внимание на «особую роль» Беларуси для экономики республики.
Правительство Башкирии, говорится в пресс-релизе, предлагает создать специальный экономический режим для российских и белорусских предприятий. Территории с особыми условиями предлагается создать в Минской области и Башкирии.