«Дягилев P.S.»: балетные премьеры с Острова свободы
Международный фестиваль искусств откроется 10 ноября в БДТ им. Г. А. Товстоногова гастролями кубинской труппы современного танца OtroLado
Молодая компания из Гаваны привозит в Петербург вечер одноактных спектаклей. Обе работы, одну из которых ждет мировая премьера,— это размышления о коренных и культурных связях с предками.
В постановке «Ritual Garden» труппа вместе со своим руководителем и хореографом Норхе Седеньо исследует границы ритуала и магии на пути к самопознанию — от пронзительного танца в межвременьи до сказочных пространств с древними существами и божествами. Спектакль соединяет в своем пластическом языке концептуальную силу выражения с красотой формы — танцовщики мастерски синтезируют лирические движения, сценическое присутствие и человеческие переживания. Благодаря яркой исполнительской энергетике «Secret Garden» открывает потаенные уголки души.
Подобная мощная энергия сопровождает и постановку «Folk Room». Танец в ней звучит как освобождение от условностей современного мира, позволяющее обратиться к взаимоотношениям человека с его ДНК и корнями. Через эту идею артисты вручают себя возвышающему движению в поисках ответа на вопрос: «Мы хозяева наших корней или они владеют нами?»
«Folk Room» появилась сначала в формате work in progress. Эскиз имел большой успех среди публики и критиков, поэтому компания решила создать из него полноценную работу — зрителям ее представят впервые.
Руководитель и хореограф коллектива, основанного в 2018 года, Норхе Седеньо, экс-солист прославленного коллектива современного танца Danza Contemporanea de Cuba, делает в своих постановках акцент не на сюжет. Вместе со своими артистами он изучает телесность, искусство и человеческие взаимоотношения. Критики отмечают, что танец OtroLado — это работа «на грани» бескомпромиссного движения и традиции. Танцовщики берут все лучшее, что дали им кубинская балетная школа, восходящая к традициям русского балета, и кубинский стиль контемпорари, трансформируя свой пластический опыт в новые формы театра танца.