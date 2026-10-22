«Дягилев P.S.»: балетные премьеры с Острова свободы

Руководитель и хореограф коллектива, основанного в 2018 года, Норхе Седеньо, экс-солист прославленного коллектива современного танца Danza Contemporanea de Cuba, делает в своих постановках акцент не на сюжет. Вместе со своими артистами он изучает телесность, искусство и человеческие взаимоотношения. Критики отмечают, что танец OtroLado — это работа «на грани» бескомпромиссного движения и традиции. Танцовщики берут все лучшее, что дали им кубинская балетная школа, восходящая к традициям русского балета, и кубинский стиль контемпорари, трансформируя свой пластический опыт в новые формы театра танца.