На складах в Аксае продолжается тление пластика, угрозы повторного пожара нет

Пожар начался 13 октября, изначально возгорание охватило 500 кв. м. Позже огонь перекинулся на второй склад, произошло обрушение стены, площадь распространения выросла до 9 тыс. кв. м, пожару был присвоен повышенный третий ранг. Персонал предприятия эвакуировали, данных о пострадавших не поступало. К 20:26 мск 13 октября возгорание удалось локализовать, открытое горение потушено к 07:42 мск 14 октября, полная ликвидация объявлена в 13:58 мск. Спустя несколько часов поступило сообщение о повторных очагах задымления, но в региональном главке МЧС его назвали ложным — а затем тление в завалах все же вернулось.