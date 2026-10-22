В Ростове с 14 ноября запретят остановку и стоянку на восьми участках Большой Садовой
С 14 ноября на восьми участках одной из главных улиц Ростова-на-Дону вводится круглосуточный запрет на остановку и стоянку автомобилей. Об этом сообщили в городской администрации.
Судя по перечисленным ориентирам, речь идет о Большой Садовой — главной осевой магистрали донской столицы.
Запрет затронет обе стороны улицы. На западной стороне — участки между Красноармейской и Пушкинской, между Суворова и Большой Садовой, в районе Серафимовича, а также от Темерницкой до Московской. На восточной — от Московской до Большой Садовой, у дома №18/18, между Пушкинской и Максима Горького и от дома №44 до Лермонтовской.