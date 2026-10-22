Валовая выручка застройщиков в Перми выросла почти на 50%
Валовая выручка девелоперов в Перми за три квартала 2026 года составила 50,3 млрд руб. Это на 49,6% больше, чем годом ранее (в 2025-м — 33,7 млрд руб.). Об этом сообщает РИА Недвижимость. Это наибольший показатель роста среди шестнадцати крупнейших городов России.
Совокупный оборот застройщиков в городах-миллионниках за аналогичный период сократился на 6,2% и составил около 2 трлн руб. Заметное снижение показали московские девелоперы, снизив валовую выручку на 20,7%, до 980,5 млрд руб. Падение объемов зафиксировано в Краснодаре (-12,5%, до 93,5 млрд руб.), Самаре (-3,6%, до 18,1 млрд руб.) и Новосибирске (-0,9%, до 61,2 млрд руб.).
Помимо Перми, положительную динамику продемонстрировали Уфа (+41,6%) и Омск (+39,7%).