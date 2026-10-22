Валовая выручка застройщиков в Перми выросла почти на 50%

Валовая выручка девелоперов в Перми за три квартала 2026 года составила 50,3 млрд руб. Это на 49,6% больше, чем годом ранее (в 2025-м — 33,7 млрд руб.). Об этом сообщает РИА Недвижимость. Это наибольший показатель роста среди шестнадцати крупнейших городов России.