Мэрия Ярославля требует вернуть помещения, переданные фонду театра Волкова
Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) мэрии Ярославля подал в арбитражный суд иск к благотворительному фонду поддержки и развития театра имени Федора Волкова. Власти требуют расторгнуть договор безвозмездного пользования и освободить помещения на улице Пушкина, 10, сообщил «ЯрНьюс».
Как рассказал на заседании комиссии муниципалитета председатель КУМИ Денис Пуговишников, фонд не исполнил обязательства по содержанию муниципального имущества и заключению договоров на электроснабжение, эксплуатацию и коммунальное обслуживание. Комитет направлял организации претензию, однако нарушения устранены не были.
«Помещения пока не используются»,— добавил господин Пуговишников.
Напомним, что в июле 2025 года муниципалитет согласовал передачу фонду помещений на первом и втором этажах здания на улице Пушкина общей площадью около 181 кв. м. Организация планировала открыть там музей театра имени Федора Волкова.