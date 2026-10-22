Мэрия Ярославля требует вернуть помещения, переданные фонду театра Волкова

Как рассказал на заседании комиссии муниципалитета председатель КУМИ Денис Пуговишников, фонд не исполнил обязательства по содержанию муниципального имущества и заключению договоров на электроснабжение, эксплуатацию и коммунальное обслуживание. Комитет направлял организации претензию, однако нарушения устранены не были.