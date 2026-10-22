Суд в Саратове отклонил апелляцию защиты экс-главы Ершовского района

В июле 2026 года Ершовский районный суд приговорил Константина Мызникова к двум годам принудительных работ и запретил на тот же срок занимать должности в органах власти. До этого экс-глава Ершовского района находился под запретом определенных действий после его задержания в начале марта 2026 года.