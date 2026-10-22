Суд в Саратове отклонил апелляцию защиты экс-главы Ершовского района
Приговор районного суда остался в силе
Саратовский областной суд оставил в силе приговор экс-главе Ершовского района Константину Мызникову по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Защита чиновника просила оправдать его за отсутствием состава преступления, сообщает «ОМ».
В июле 2026 года Ершовский районный суд приговорил Константина Мызникова к двум годам принудительных работ и запретил на тот же срок занимать должности в органах власти. До этого экс-глава Ершовского района находился под запретом определенных действий после его задержания в начале марта 2026 года.
Ранее, по данным следствия, в октябре 2024 года администрация района в лице Мызникова заключила контракт на восстановление временной перемычки плотины у села Перекопное стоимостью 2 млн руб. Подряд выиграл предприниматель Тельман Акопов, будучи единственным кандидатом, подавшим заявку на участие в тендере. Ремонт сделали в течение месяца. Глава района подписал акт выполненных работ на указанную сумму без проведения обязательной экспертизы. Эксперт же выдал заключение, что объем и стоимость ремонта составили 996 тыс. руб.
Константин Мызников занимал пост главы Ершовского района с 26 января 2024 года. Его кандидатуру избрали члены районного собрания. Он сменил на посту Светлану Зубрицкую, у которой истек срок полномочий. До этого господин Мызников 10 лет работал в администрации Ртищевского района.