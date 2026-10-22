В Тацинском районе сменился глава: врио назначен Роман Курличенко
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь распоряжением от 21 октября назначил Романа Курличенко временно исполняющим обязанности главы Тацинского района.
Ранее господин Курличенко занимал пост первого заместителя главы районной администрации, курируя экономику, финансы и производственный комплекс.
Предшественник — Сергей Сягайло — руководил районом с 2021 года. Господин Слюсарь продолжает перетряску муниципальной вертикали: за последнюю неделю исполняющие обязанности глав назначены более чем в десяти муниципалитетах области, включая Белокалитвинский, Миллеровский и Ремонтненский районы.