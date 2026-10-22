В Тацинском районе сменился глава: врио назначен Роман Курличенко

Предшественник — Сергей Сягайло — руководил районом с 2021 года. Господин Слюсарь продолжает перетряску муниципальной вертикали: за последнюю неделю исполняющие обязанности глав назначены более чем в десяти муниципалитетах области, включая Белокалитвинский, Миллеровский и Ремонтненский районы.