В Уфе подорожает проезд в маршрутках из Сипайлово в Максимовку
Управление транспорта и связи объяснило меру инфляцией
С 21 ноября стоимость проезда в маршрутках 288 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — «Максимовка» подорожает до 50 руб. вне зависимости от способа оплаты. Об этом сообщает пресс-служба управления транспорта и связи Уфы.
Увеличение стоимости муниципалитет называет вынужденной мерой, связанной с инфляцией и ростом издержек.
288-й маршрут обслуживает ООО «Компания "Уфа-лайн"» и соединяет пассажирским транспортом Сипайлово, Черниковку и Максимовку. С 1 марта стоимость проезда составляла 46 руб.