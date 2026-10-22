В Ростовской области арестовали имущество производителя униформы для войск РФ

Для персонала, уже потерявшего работу или находящегося под риском сокращения, профильное ведомство организовало поиск альтернативных вакансий. Речь идет о трудоустройстве на других швейных предприятиях Ростовской области. Ряд компаний легкой промышленности, испытывающих потребность в квалифицированных специалистах, выразили готовность не только принять людей, но и обеспечить их доставку к новым рабочим местам. В минпроме подчеркнули, что дефицита вакансий для работников данной отрасли в регионе сейчас нет.