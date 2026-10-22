В Ростовской области арестовали имущество производителя униформы для войск РФ
Министерство промышленности и энергетики Ростовской области подтвердило РБК Ростов, что на имущество компании «Булава», специализирующейся на выпуске спецодежды, наложен арест. Информация об этом появилась на фоне сообщений региональных СМИ о прекращении работы предприятия.
Производственные площадки в Красном Сулине, Усть-Донецком районе и Гуково остановили деятельность, что повлекло за собой волну увольнений. По состоянию на 19 октября 2026 года в штате организации остаются 29 человек — это сотрудники административных и технических служб.
Для персонала, уже потерявшего работу или находящегося под риском сокращения, профильное ведомство организовало поиск альтернативных вакансий. Речь идет о трудоустройстве на других швейных предприятиях Ростовской области. Ряд компаний легкой промышленности, испытывающих потребность в квалифицированных специалистах, выразили готовность не только принять людей, но и обеспечить их доставку к новым рабочим местам. В минпроме подчеркнули, что дефицита вакансий для работников данной отрасли в регионе сейчас нет.
Согласно данным системы СПАРК, ООО «Булава» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2022 году. Основное направление деятельности — изготовление спецодежды. Предприятие входит в структуру концерна «Калашников». В 2024 году компания запустила в Шахтах швейную фабрику полного цикла, ориентированную на обеспечение потребностей специальной военной операции. Инвестиции в этот проект составили 200 млн руб. Позднее в собственность «Булавы» перешли производственные активы «Глория Джинс» в Гуково, Зверево, Красном Сулине и Усть-Донецке.
Осенью 2026 года финансовые трудности усугубились: Федеральная налоговая служба в лице межрайонной инспекции ФНС № 4 по Башкортостану обратилась в суд с заявлением о признании банкротом бенефициара «Булавы» Галины Банниковой. Объем претензий налогового органа составил 56,8 млн руб.