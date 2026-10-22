В Йошкар-Оле ИИ начал выявлять самокатчиков в пешеходных зонах
В Йошкар-Оле запустили пилотную систему видеоаналитики на основе искусственного интеллекта для выявления электросамокатчиков в закрытых для них пешеходных зонах. Система анализирует записи городских камер и уведомляет ответственные службы о нарушениях, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Нейросеть распознает пользователей частных и прокатных электросамокатов, а также определяет компанию-оператора кикшеринга. Власти обсуждают возможность введения автоматических штрафов за проезд и парковку самокатов в запрещенных местах. В Йошкар-Оле насчитывается около 20 таких зон.
Систему запустила компания NtechLab. В 2025 году Марий Эл и NtechLab заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации региона. Оно предусматривает, в частности, применение искусственного интеллекта для повышения комфорта и безопасности городской среды.