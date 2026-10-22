В Йошкар-Оле ИИ начал выявлять самокатчиков в пешеходных зонах

Систему запустила компания NtechLab. В 2025 году Марий Эл и NtechLab заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации региона. Оно предусматривает, в частности, применение искусственного интеллекта для повышения комфорта и безопасности городской среды.