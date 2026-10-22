В Перми на продажу выставлена торговая площадь магазина Ecco
На продажу выставлено помещение магазина в доме на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Белинского. Соответствующее объявление появилось на портале Avito. Отмечается, что его действующий арендатор — магазин датского бренда одежды и обуви Ессо. За лот продавец рассчитывает выручить 18,8 млн руб.
В сообщении указано, что арендатор использует все площади — 105 кв. м на первом этаже и 92,2 кв. м в подвале. Указанный срок окупаемости — до 10 лет.
Ранее сообщалось об открытии магазина бренда в торговом центре «iMall Эспланада». В августе прекратил работу магазин Ecco в ТРЦ «Планета», за несколько месяцев до этого закрылась точка в ТРК «Семья».