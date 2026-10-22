Туристический налог для гостиничного бизнеса в Омске поднимут до 3%

В 2026 году действует ставка 2%. Представители гостиничного бизнеса обратились к городским властям с просьбой сохранить ее и в 2027 году. Мэрия это предложение отклонила. «Налоговые льготы предоставляются только при ухудшении финансово-хозяйственной деятельности. Здесь же мы видим устойчивый рост. При этом не будем забывать, что гостиничный бизнес уже пользуется целым комплексом льгот»,— пояснила позицию властей госпожа Илютикова.