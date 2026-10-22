Туристический налог для гостиничного бизнеса в Омске поднимут до 3%
Предложение предпринимателей сохранить ставку 2% не нашло поддержки властей
Мэрия Омска планирует увеличить ставку туристического налога до 3% в 2027 году. Об этом директор департамента финансов городской администрации Ольга Илютикова сообщила на заседании комитета горсовета по финансово-бюджетным вопросам, состоявшемся 22 октября.
В 2026 году действует ставка 2%. Представители гостиничного бизнеса обратились к городским властям с просьбой сохранить ее и в 2027 году. Мэрия это предложение отклонила. «Налоговые льготы предоставляются только при ухудшении финансово-хозяйственной деятельности. Здесь же мы видим устойчивый рост. При этом не будем забывать, что гостиничный бизнес уже пользуется целым комплексом льгот»,— пояснила позицию властей госпожа Илютикова.
По данным мэрии, туристический налог принес в бюджет Омска в 2025 году 29,5 млн руб. В 2026-м к настоящему времени — 32 млн руб. при годовом плане 45,8 млн руб.
В ходе голосования позицию мэрии по размеру налога поддержали 10 из 12 депутатов.