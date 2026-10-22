В Ярославской области подешевел бензин и подорожало дизтопливо
Средняя цена автомобильного бензина в Ярославской области с 13 по 19 октября снизилась на 28 коп. и составила 69,57 руб. за литр. Дизельное топливо, напротив, подорожало на 31 коп., до 79,25 руб. за литр. Это следует из данных еженедельного мониторинга потребительских цен Ярославльстата.
Средняя цена бензина АИ-92 за неделю снизилась на 17 коп., до 67,13 руб. за литр, АИ-95 — на 40 коп., до 70,11 руб. Стоимость бензина АИ-98 и выше выросла на 22 коп., до 99,15 руб. за литр.
По России в целом бензин за неделю в среднем подешевел на 64 коп., до 78,04 руб. за литр. По данным Росстата, с 13 по 19 октября цены на бензин выросли в 23 регионах, снижение зафиксировано в 50 субъектах РФ.