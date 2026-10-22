В Пензе средства турналога освоят на закупках украшений к Новому году
Суммы трат пока не раскрываются
Администрация Пензы намерена использовать средства туристического налога для закупки новогодних украшений. Как сообщили в мэрии в четверг, в преддверии Нового года планируется приобрести элементы праздничного оформления, которые «создадут новогоднее настроение у горожан». В администрации подчеркнули, что турналог, введенный с 1 января 2025 года, по-прежнему будет расходоваться исключительно на развитие туристической сферы.
Туристический налог был введен в Пензе с 1 января 2025 года. В первый год его ставка составляла 1% от стоимости проживания без учета НДС, но не менее 100 руб. в сутки. С 2026 года ставка выросла до 2%. При введении налога рассчитывали, что в городской бюджет Пензы в 2025 году может поступить более 17 млн руб. По итогам же прошлого года в местные бюджеты всей Пензенской области от турналога поступило около 35 млн руб., а среди лидеров по собираемости назывались Пенза и Кузнецк.
Ранее мэрия уже отчитывалась о расходовании этих средств. В декабре 2025 года сообщалось, что за счет турналога в Пензе было потрачено 4,5 млн руб. На эти деньги, в частности, установили скамейки и урны в скверах имени Дениса Давыдова, имени В. Г. Белинского и «Кукушка», а на улице Московской появились восемь новых информационных стендов. Достопримечательности города связали 10 малых скульптур проекта «Пензяки-добряки», к которым прикрепили QR-коды с историями персонажей. Также на Московской установили скамью «Мысли и афоризмы В. О. Ключевского», а на набережной Суры отремонтировали мемориальные стеклянные таблички стелы «Слава героям».
В прошлом сезоне на новогоднее оформление площади Ленина в Пензе выделяли более 9,5 млн руб., а общие расходы города на праздничное украшение оценивались почти в 10 млн руб. В частности, новая 25-метровая сосна обошлась бюджету в 5,18 млн руб., набор декоративных элементов для нее — в 2,39 млн руб., монтаж и оформление — еще в 1,07 млн руб.
Новогоднее оформление также работает на туристическую привлекательность города, настаивают в мэрии. Какую именно сумму планируется направить на закупку украшений в нынешнем сезоне и когда будут объявлены соответствующие закупки, пока не сообщается.