В Пензе средства турналога освоят на закупках украшений к Новому году

Туристический налог был введен в Пензе с 1 января 2025 года. В первый год его ставка составляла 1% от стоимости проживания без учета НДС, но не менее 100 руб. в сутки. С 2026 года ставка выросла до 2%. При введении налога рассчитывали, что в городской бюджет Пензы в 2025 году может поступить более 17 млн руб. По итогам же прошлого года в местные бюджеты всей Пензенской области от турналога поступило около 35 млн руб., а среди лидеров по собираемости назывались Пенза и Кузнецк.