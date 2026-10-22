Суд Астрахани прекратил дело о «пожертвовании» на церковь в Греции
Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве и прекратил его за примирением сторон. На скамье подсудимых оказался астраханец Григорий Козаченко, сообщили в пресс-службе инстанции.
По данным суда, в августе этого года господин Козаченко сообщил потерпевшей о том, что занимается строительством церкви в столице Греции — Афинах. Подсудимый попросил женщину пожертвовать на стройку 50 тыс. руб. Потерпевшая поверила мужчине и передала всю сумму. Получив деньги, Григорий Козаченко, не собиравшийся выполнять обязательства, потратил средства на свои нужды.
В ходе заседания потерпевшая ходатайствовала о прекращении дела в связи с примирением, так как господин Козаченко вернул ей всю сумму. Суд, исследовав данные о личности обвиняемого, учел признание вины, раскаяние, явку с повинной, положительную характеристику по месту жительства и наличие на иждивении малолетнего ребенка. Уголовное дело было прекращено на основании ст. 25 УПК РФ. Постановление в законную силу не вступило.