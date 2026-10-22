Суд Астрахани прекратил дело о «пожертвовании» на церковь в Греции

В ходе заседания потерпевшая ходатайствовала о прекращении дела в связи с примирением, так как господин Козаченко вернул ей всю сумму. Суд, исследовав данные о личности обвиняемого, учел признание вины, раскаяние, явку с повинной, положительную характеристику по месту жительства и наличие на иждивении малолетнего ребенка. Уголовное дело было прекращено на основании ст. 25 УПК РФ. Постановление в законную силу не вступило.