Уфимское «Динамо» обыграло «Десну» в матче баскетбольной Суперлиги

Атакующий защитник Тимофей Якушин набрал за матч 20 очков. В составе «Десны» лучшим стал центровой Артем Писарчук с 16 очками. По блокшотам у команды из Уфы лидером стал Алексей Бабушкин (два блокшота), по подборам — Роман Загретдинов (11 подборов), по передачам и перехватам — Алексей Бабушкин (шесть пасов и пять перехватов).