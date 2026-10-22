Уфимское «Динамо» обыграло «Десну» в матче баскетбольной Суперлиги
Клуб из Башкирии одержал четвертую победу в сезоне
В пятом туре мужской баскетбольной Суперлиги уфимский клуб «Динамо» на домашней площадке обыграл «Десну» из Брянской области со счетом 93:69.
Хозяева площадки вели по итогам каждой четверти. Максимальный отрыв «Динамо» составлял 28 очков.
Атакующий защитник Тимофей Якушин набрал за матч 20 очков. В составе «Десны» лучшим стал центровой Артем Писарчук с 16 очками. По блокшотам у команды из Уфы лидером стал Алексей Бабушкин (два блокшота), по подборам — Роман Загретдинов (11 подборов), по передачам и перехватам — Алексей Бабушкин (шесть пасов и пять перехватов).
В пяти матчах «Динамо» потерпело одно поражение и одержало четыре победы. 24 октября подопечные Оливера Поповича сыграют с курской командой «Русичи».