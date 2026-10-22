«Трактор» обменял воспитанника на центрфорварда из тольяттинской «Лады»

Господин Чивилев — воспитанник нижнекамского «Нефтехимика», в КХЛ провел 333 матча, набрав 128 (45+83) очков. Нападающий выступал за «Нефтехимик», петербургский СКА и подмосковный «Витязь», в прошлом сезоне стал одним из лидеров «Лады». Контракт хоккеиста с «Трактором» рассчитан до конца текущего сезона. По словам генерального менеджера клуба Алексея Волкова, главный тренер Скотт Гордон оценил «хорошее катание, умение здорово работать с шайбой и эффективно действовать под давлением». Господин Волков также подчеркнул, что в 26 лет нападающий находится «в идеальном для игрока возрасте».