«Трактор» обменял воспитанника на центрфорварда из тольяттинской «Лады»
Челябинский клуб усилил линию атаки 26-летним Андреем Чивилевым
Челябинский «Трактор» и тольяттинская «Лада» провели обмен нападающими. Как сообщила пресс-служба «Трактора», в состав челябинского клуба перешел центральный нападающий Андрей Чивилев, в обратном направлении отправился форвард Алексей Рыкманов.
Господин Чивилев — воспитанник нижнекамского «Нефтехимика», в КХЛ провел 333 матча, набрав 128 (45+83) очков. Нападающий выступал за «Нефтехимик», петербургский СКА и подмосковный «Витязь», в прошлом сезоне стал одним из лидеров «Лады». Контракт хоккеиста с «Трактором» рассчитан до конца текущего сезона. По словам генерального менеджера клуба Алексея Волкова, главный тренер Скотт Гордон оценил «хорошее катание, умение здорово работать с шайбой и эффективно действовать под давлением». Господин Волков также подчеркнул, что в 26 лет нападающий находится «в идеальном для игрока возрасте».
Покинувший «Трактор» 22-летний Алексей Рыкманов — воспитанник челябинской хоккейной школы, прошедший всю клубную систему от «Белых Медведей» до основной команды. В КХЛ он дебютировал 4 сентября 2024 года в матче с екатеринбургским «Автомобилистом». За основной состав «Трактора» провел 69 матчей, набрав 7 (2+5) очков. Контракт нападающего действует до мая 2028 года.